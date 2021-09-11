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Malatya’da Su Kesintileri Uygulanacak

Malatya’nın bazı mahallelerine Pazar günü 8 saat süreyle kısmi içme suyu kesintisi uygulanacak.

malatya’da su kesintileri uygulanacak
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Malatya’da su kesintileri uygulanacak.

Malatya’nın bazı mahallelerine Pazar günü 8 saat süreyle kısmi içme suyu kesintisi uygulanacak.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Battalgazi İlçesi’nin bazı mahallelerinde planlı su kesintisine gidileceği duyuruldu.
MASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Battalgazi İlçesi’ne bağlı Başharık, Hasan Varol, Yamaç, Fırat, Çöşnük, Venk, Yıldıztepe, Karaköy, Karatepe, Göller, Bulgurlu, Üniversite, Bağtepe ve Çamurlu mahallerini besleyen içme suyu ana isale hattı üzerinde yapılacak olan bağlantı nedeniyle 12 Eylül 2021 Pazar Günü saat 08.00 ile 16.00 saatleri arasında belirtilen mahallerimize su verilemeyecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları önemle duyurulur” denildi.

(İHA)

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