Malatya’da spor tesislerine denetleme

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne kayıtlı Özel Spor Tesisleri, 2022 yılı son denetimleri Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sicil Lisans ve Spor Kulüpleri Şube Birimi görevlileri tarafından gerçekleştirildi. Sicil Lisans ve Spor Kulüpleri Şube Birimi görevlileri tarafından denetlenen özel spor tesislerindeki yangın tüpleri, spor tesislerinde satılan ürünler, yasa gereği uyulması gereken kurallar konusunda kontroller yapıldı.

Kontrollerde, yasa gereği uyulması gereken kurallar konusunda bazı spor tesislerinin eksikleri nedeniyle yetkililerine uyarılarda bulunuldu.

(İHA)