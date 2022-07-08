DOLAR

17,2956$% 0.13

EURO

17,6130% 0.11

STERLİN

20,8259£% 0.05

GRAM ALTIN

969,24%0,42

ÇEYREK ALTIN

1.591,00%0,81

BİTCOİN

376240฿%4.41853

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya AZ BULUTLU 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Malatya’da silah imalatı yapan şahıs tutuklandı!

Malatya’da silah imalatı yapan şahıs tutuklandı!

Malatya’da silah imalatı yapan şahıs tutuklandı!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatya’da silah imalatı yapan şahıs tutuklandı!

Malatya’da silah imalatı yapan bir kişi gözaltına alındı. Zanlı işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde bir iş yerinde silah imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adrese baskın düzenlendi. Yapılan baskın sırasındaki aramalarda 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet havalı tabanca, 26 adet şarjör, 15 adet tabanca gövdesi, 21 adet tabanca sürgüsü, 9 adet silah parçası, 24 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan A.M.Y. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KOM ekiplerinden kaçak alkol operasyonu
Öte yandan KOM Şube ekiplerince yapılan kaçak alkol operasyonunda ise bir tekel bayiine ait olduğu belirlenen gümrük kaçağı 105 litre etil alkol, 48 litre el yapımı boğma rakı, 16 litre el yapımı şarap, alkol yapımında kullanılan aroma, anason, renk verici, viski kiti ile 1 alkol ölçüm cihazı ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.(İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Malatya’da şehitler unutulmadı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.