Malatya’da Komiser yardımcısı feci kazada öldü, oğlu da ağır yaralandı

Malatya’da yolcu otobüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında bir komiser yardımcısı hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçesi Nadir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Darende İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Ramazan T. (42) idaresindeki 21 KL 633 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 65 BJ 316 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Kameralara saniye saniye yansıyan kazada savrulan otomobildeki Ramazan T. ile oğlu M.E.T. (4) yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darende ilçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ramazan T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otobüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.