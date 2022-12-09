DOLAR

18,6477$% 0.03

EURO

19,6495% -0.22

GRAM ALTIN

1.077,40%0,53

ÇEYREK ALTIN

1.762,00%0,56

TAM ALTIN

7.052,00%0,49

BİTCOİN

320408฿%1.94964

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Asayiş / Malatya’da servislere sıkı denetim

Malatya’da servislere sıkı denetim

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından işçi servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Malatya’da servislere sıkı denetim
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Büyükşehir Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinesinde işçi servislerine yönelik denetim yapıldı.

AW778187 01

İşçi ve personel servis taşımacılığı yapan araçların karıştığı kazaların en aza indirilmesi ve güvenli bir trafik ortamı oluşturması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde yeterli sürücü belgesi, araçların izin belgesi, geçerli trafik sigortası kontrol edilirken eksik evraklı araç sürücülerine de cezai işlem uygulandı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Ilıcak Aksoy eczanesi görkemli bir açılışla faaliyete girdi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.