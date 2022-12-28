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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da sahte sürücü belgesi operasyonu

Malatya’da sahte sürücü belgesi operasyonu

Malatya'da bir sürücü kursunda para karşılığında sahte sürücü belgesi hazırlayan şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Malatya’da sahte sürücü belgesi operasyonu
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Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde faaliyet gösteren bir sürücü kursunda para karşılığı sahte sürücü belgesi hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

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Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2 ‘si serbest bırakılırken, bir zanlıya ise adli kontrol uygulandı.

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