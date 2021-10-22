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Malatya’da sahte içki ve makaron yakalandı

Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince yapılan operasyonlarda 540 litre sahte içki ile bir milyon 700 bin dal gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

malatya’da sahte içki ve makaron yakalandı
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Sahte içki ve makaron yakalandı

FERDİ DURDU

Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince yapılan operasyonlarda 540 litre sahte içki ile bir milyon 700 bin dal gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince ‘5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ suçlarını önlemeye yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda; bir milyon 700 bin dal gümrük kaçağı makaron ile 540 litre sahte içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, 5 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ suçundan yasal işlem yapıldı.

Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlulara yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.

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