DOLAR

10,0516$%0.5

EURO

11,4660%0.06

STERLİN

13,5255£%0.69

GRAM ALTIN

602,39%0,42

ÇEYREK ALTIN

9.578,72%1,86

BİTCOİN

645485฿%0.85554

İmsak Vakti a 05:37
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Gündem / Malatya’da sağlık çalışanlarına saldıran şahıs tutuklandı

Malatya’da sağlık çalışanlarına saldıran şahıs tutuklandı

Malatya’da acil serviste 2 sağlık çalışanını darp eden ve alkollü olduğu ileri sürülen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

malatya’da sağlık çalışanlarına saldıran şahıs tutuklandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatya’da sağlık çalışanlarına saldıran şahıs tutuklandı

Malatya’da acil serviste 2 sağlık çalışanını darp eden ve alkollü olduğu ileri sürülen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana gelen olayda, alkollü olduğu belirtilen H.A.İ.’ye getirildiği acil serviste Doktor Abdullah Ercan ile Acil Sağlık Koordinatörü Yunus Karayılan tarafından müdahale edilmek istenmiş, iddiaya göre hastane acilini birbirine katan H.A.İ., doktor ve hastane koordinatörünü darp ederek yaralamıştı. Arbedede koordinatör Karayılan’ın kolu kırılırken, Dr. Ercan ise vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı darbeler sonucu yaralanmıştı.
H.A.İ gözaltına alındıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınmıştı. Nöbetçe mahkemeye çıkarılan H.A.İ tutuklandı.

Müdür Bentli’den kınama
Bu arada, Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli de sosyal medyasında yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayıp, “Kendisine yardım edilmeye çalışılırken, yardım eden kişiye şiddet uygulamak toplumun hiç bir kesiminde makul karşılanamaz. Hastalarımızın sağlığını her şeyden üstün tutan sağlık personeline yapılan alçakça saldırıyı ve şiddet uygulayan herkesi kınıyorum. Sağlık personelimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyor; sağlıkta şiddetin sona ermesini temenni ediyorum“ ifadelerine yer verdi.

aw467392 01

(İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

“Bizim için kadın ve gençler önemli”

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.