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Malatya’da Sağanak Yağış!
Malatya’da akşam saatlerine doğru etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç etti.
Kent merkezinde araç sürücüleri ilerlemekte zorluk yaşarken vatandaşlar hazırlıksız yakalandıkları yağmur yağışı sonrası sığınacak yer aradılar. Yağış yaklaşık on dakika sürerken kent merkezinin belirli yerlerinde su birikintileri oluştu.
Büyükşehir’in, Doğanyol Çalışmaları Devam Ediyor
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