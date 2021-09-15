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Anasayfa / Gündem / Malatya’da Propagandaya Gözaltı!

Malatya’da Propagandaya Gözaltı!

Malatya'da sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve aşırı sol terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

malatya’da propagandaya gözaltı!
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Malatya’da Propagandaya Gözaltı!

Malatya’da sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve aşırı sol terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğanşehir ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK ve aşırı sol terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahıs yakalandı. 2 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada, örgütsel paylaşımların yapıldığı 2 adet cep telefonu ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli şahısların adli işlemleri devam ediyor.

(İHA)

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