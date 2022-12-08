Malatya’da polis ekipleri 397 kilo 862 gram uyuşturucu ele geçirdi

Malatya’da polis tarafından Ocak-Kasım döneminde gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda 397 kilo 862 gram uyuşturucu maddeleri ile 133 bin 66 adet hap ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması suç ve suçlularla etkin mücadele çerçevesinde Ocak- Kasım döneminde gerçekleştirilen uygulama, denetim ve operasyonlarla birçok başarılı çalışmalara imza attı. Özellikle uyuşturucu ile mücadelede taviz vermeyen polis ekipleri vatandaşları zehirleyen zehir tacirlerine fırsat vermeyerek büyük darbe vurdu. Bu çerçevede narkotik suçlarla şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çeşitli operasyonlarda 397 kilo 862 gram uyuşturucu madde ile 133 bin 060 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Terör örgütüne üye olma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, hırsızlık, yağma, tehdit, kasten yaralama, dolandırıcılık, gibi çeşitli suçlardan aranan 4 bin 733 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı çalışmalarda bin 145 adet çeşitli ebat ve çaplarda silahlarla birlikte 6 bin 890 mermi, fişek ve 651 kesici alet ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, 359 zanlıyı yakalarken 18 milyon 809 bin makaron, 14 bin 068 adet gümrük kaçağı muhtelif emtia ve 699 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan 39’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda kentin muhtelif bölgelerinde yakalanan 547 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezine teslim edilerek 86 organizatör hakkında işlem yapıldığı çalışmalarda ayrıca mobil huzur ekip projesi çerçevesinde, gözaltına alınan bin 260 dilenci hakkında yasal işlem yapıldı.