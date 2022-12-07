Malatya’da PKK/YPG ‘ye yönelik operasyon

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Jandarmadan PKK/YPG terör örgütü üyesi olan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığınca Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan İlçelerinde PKK/YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların adli işlemleri devam ediyor.
(Bülten)
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