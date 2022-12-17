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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da PKK operasyonunda 2 tutuklama

Malatya’da PKK operasyonunda 2 tutuklama

Malatya’da, silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG 'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltın alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Malatya’da PKK operasyonunda 2 tutuklama
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalarda, PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan Battalgazi ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli yakalanıp gözaltına alınmıştı.

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İşlemlerden sonra adliyeye çıkarılan zanlılardan 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahıslardan 3’ü adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile 1’i ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

(Bülten)

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