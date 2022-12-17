Malatya’da PKK operasyonunda 2 tutuklama

18,6529$% 0.05
19,7735€% -0.29
1.074,69%0,90
1.761,00%0,68
7.054,00%0,71
311988฿%-4.29869
Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalarda, PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan Battalgazi ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli yakalanıp gözaltına alınmıştı.
İşlemlerden sonra adliyeye çıkarılan zanlılardan 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahıslardan 3’ü adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile 1’i ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Malatya’da servis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı