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Malatya’da otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil üst geçidin ayağına çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

malatya’da otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Malatya’da otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil üst geçidin ayağına çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçesi Sandıkkaya Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Somuncubaba Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Mehmet Turgut yönetimindeki 01 GT 182 plakalı otomobil, yağışın da etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Feci kazada araç sürücü ile birlikte araçta bulunan Münüfe Turgut (67) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Münüfe Turgut burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hurdaya dönen aracın çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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