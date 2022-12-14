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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da otomobil, elektrikli motosiklete çarptı

Malatya’da otomobil, elektrikli motosiklete çarptı

Malatya’da otomobil ile elektrikli bisikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya’da otomobil, elektrikli motosiklete çarptı
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Kaza, 15.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi’nde meydana geldi. Sadrettin Konevi caddesi üzerinde seyir halinde N.C. idaresindeki 44 ADS 283 plakalı otomobil ile M. N. U.’nun kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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