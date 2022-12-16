Malatya’da okul ve servis araçları denetlendi: 6 araç trafikten men edildi

Malatya Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri ekipleri tarafından 16 Aralıkta koordineli olarak yapılan “okul ve personel servis araçları” denetiminde 162 servis aracı denetlendi, eksiklik tespit edilen 54 araca muhtelif maddelerden cezai işlem uygulandı, 6 araç trafikten men edildi.

(Bülten)