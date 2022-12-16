DOLAR

18,6534$% 0.03

EURO

19,8177% -0.07

GRAM ALTIN

1.069,48%0,40

ÇEYREK ALTIN

1.756,00%0,23

TAM ALTIN

7.033,00%0,24

BİTCOİN

317371฿%-3.7312

Akşam Vakti a 17:14
Malatya PARÇALI AZ BULUTLU 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Asayiş / Malatya’da okul ve servis araçları denetlendi: 6 araç trafikten men edildi

Malatya’da okul ve servis araçları denetlendi: 6 araç trafikten men edildi

Malatya’da okul ve servis araçları denetlendi: 6 araç trafikten men edildi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatya Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri ekipleri tarafından 16 Aralıkta koordineli olarak yapılan “okul ve personel servis araçları” denetiminde 162 servis aracı denetlendi, eksiklik tespit edilen 54 araca muhtelif maddelerden cezai işlem uygulandı, 6 araç trafikten men edildi.

WhatsApp Image 2022 12 16 at 13.33.14 1

(Bülten)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Malatya’da 5 farklı hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.