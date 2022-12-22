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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da okul denetimi

Malatya’da okul denetimi

Malatya’da polis ekipleri, okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Malatya’da okul denetimi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik faaliyetler çerçevesinde, okulların giriş ve çıkış saatlerinde denetim yaptı.

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Denetimlerde, okul çevresinde bulunan şüpheli kişilerin kimlikleri kontrol edildi. Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

AW787056 01

(Bülten)

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