Malatya’da Öğretmenler Günü Etkinliği

Malatya Valisi Hulusi Şahin, öğretmenlerin ellerindeki meşalelerle yolları aydınlattıklarını, öğretmenliğin bir meslek dalı olarak görülmemesi gerektiğini ve bir öğretmenle bir insanın bir toplumun değişeceğine değinerek herkesin öğretmenler gününü kutladı.

Malatya Valiliği ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü Programına Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, öğretmenler, öğrenciler ve misafirler katıldı.

Malatya’da Öğretmenler Günü etkinliğinde konuşma yapan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, ‘’Bir öğretmenin en büyük hediyesi dokunduğu, temas ettiği evlatlarının gelecekte güzel ve iyi yerlere gelecek olması’’ diyerek sözlerine şöyle devam etti, ‘’Bizler aslında birer sanatçıyız. Ama eserinin altına imza atmayan tek sanatçıyız. Çünkü bizim eserlerimiz evlatlarımız, bizim eserlerimiz gelecek yavrularımız ve gelecek nesillerimizdir. Ve biz öğrencimizin yüzünün gülmesini kendimize en büyük armağan ve en büyük hediye olarak adlandırırız. Ben öğretmen olmadan önce öğretmenimize hediye verdiğim zaman bana demişti ki, sizin başarınız bana en büyük ödüldür, demişti. O zaman çocuk aklımla anlamamıştım bunu ve öğretmen olunca çok iyi anladım. Bir öğretmenin en büyük hediyesi dokunduğu, temas ettiği evlatlarını gelecekte güzel ve iyi yerlere gelecek olması. Hiçbir zaman kademe ve akademik anlamda demiyoruz. Biz öğretmenler biliyoruz ki bir geminin bir tek kaptanı olur ve o geminin miçoları da olur. O yüzden biz öğretmenler öğrencilerimize, topluma faydalı birer birey yetiştirmek adına bakarız. Öğretmenlik sabırdır. Bizler sabırlı birer birey olmakla mükellefiz. Çünkü bizim öğrencilerimiz birer insan. Bizler birer aktörüz. İyi ki öğretmeniz. Ben burada Sayın Valimize de çok teşekkür ediyorum. Biz Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kendisinden hocalık, öğretmenlik görüyoruz. O yüzden başta Başöğretmenimiz Atatürk’e, Sayın Valime ve tüm öğretmenlerimin öğretmenlerini canı gönülden kutluyor, şehit olan tüm öğretmenlerimize Rabbimden rahmet diliyor, gazilerimize sağlıklı birer ömür ve sizlere de vatan için vatan uğruna çalışmalar yapmanızı diliyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun’’ dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Malatya ziyaretinde Vali Hulusi Şahin’e, Kıbrıs davasında ilk şehitlerinden biri olan Malatyalı öğretmen Kemal Özalper’den bahsettiğini söyleyen Vali Şahin, ’’Bizi ziyaret ettiklerinde bu programa katılacağımı ifade ettiğimde, tüm Malatyalı öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutladıklarını ifade etti ve dedi ki, Kıbrıs davasını ilk şehidi bir öğretmendir. O da Malatyalıdır; Şehit Kemal Özalper. Malatyalı bir öğretmen, 1960’lı yıllarda Kıbrıs’ta mücahitlerin davasında mücadele ederken bir bomba hazırlığındayken bombanın patlamasıyla şehit oluyor. Şehitlik müessesi hep askerliğe konumlandırılıyor ama biz daha yeni bombalı saldırıda 5 yaşındaki evladımızı şehit verdik. Yeri geldiğinde milletin bekası için her birimiz şehit olmaktan geri durmuyoruz. Öğretmenlerimizde en önce yürüyenler olarak bundan en çok nasibini alanlar oldular. En son Ayşenur Altın öğretmenimiz bir sınıf öğretmeni daha 22 yaşında gencecik, öğretmenler odasında otururken sınır ötesinden gelen bir saldırıyla şehit oldu. Hemen öncesinde Aybike Yalçınlar, Necmettin Yılmazları şehit verdik. Hani mum ışık verirken kendi eriyor ama çevresine ışık veriyor ya bu mecaz öğretmenlik mesleğine ne kadar yakın değil mi. Değerli kardeşlerim bu kutlu davada, memleketin bekası davasında bizler elimizdeki tüm imkanlarla mücadele ediyoruz. Öğretmenlerimiz ellerindeki meşalelerle yollarımızı aydınlatarak yol gösteriyorlar. Bu öğretmenler günüde bu yol göstericiliğinin kutlanması ve öğretmenlerimize bir teşekkür fırsatı bakımda çok önemli görüyorum. Yapılan işin bir dava olduğunun hepimizin farkında olması gerek, bir meslek gibi görülmemesi gerektiğini özellikle belirtiyorum. Bir öğretmen bulunduğu mahallede, bulunduğu köyde, bulunduğu semtte çok şey değiştirir; yürümesiyle oturmasıyla, kalkmasıyla, davranışlarıyla örnek olur ve o toplumu değiştirir. Bir köy bir öğretmenle değişir, bir belde bir öğretmenle dönüşür, bir şehir bir öğretmen grubuyla değişir, bir toplum değişir. Bir insan ve bir toplumun inşası öğretmenin işidir. Bizimde bu kadar kritik bir görevde, pozisyonda aydınlık Türkiye yolunda hiç durmadan yürümektir. Biz yüksek bir medeniyetin evlatlarıyız. Hepinizin öğretmenler gününü kutluyor saygılar sunuyorum’’ diyerek sözlerini noktaladı.