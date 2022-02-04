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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da mobilya dükkanında yangın

Malatya’da mobilya dükkanında yangın

malatya’da mobilya dükkanında yangın
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Malatya’da sanayi sitesinde bulunan bir mobilya dükkanında yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde sanayi sitesindeki bir mobilya dükkanında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürerek kontrol altına aldı. İş yerinde maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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