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Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Malatya Cemal Gürsel Mahallesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Şüpheli şahıslar ise yakalanamadı.

silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
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Silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Malatya Cemal Gürsel Mahallesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Şüpheli şahıslar ise yakalanamadı.

Edinilen bilgilere göre, saat 16.45 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi İncir Sokak’ta, M.T. isimli şahıs kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Şüpheliler bir araçla olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

M.T. polise verdiği ifadesinde kendini vuranı görmediğini belirterek, husumetli olduğu F.G.’nin olayın azmettiricisi olabileceğini iddia etti. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Yavuz Sultan Selim Mahallesi istikametine seyir halinde olan şüpheli ticari bir araçta arama yaptı. Şüphelilerin içerisinde bulunmadığı araç daha sonra detaylı incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, Yeşilyurt ilçesine bağlı Merkez Fatih Mahallesi Avşar Sokak’ta bir ikamete silahlı saldırı düzenlediği iddiası üzerine olay yerine gelen ekipler, çevrede ve saldırının düzenlendiği ileri sürülen ikamette detaylı inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda belirtilen ikamette herhangi bir isabetin olmadığı tespit edilirken, sokak içerisinde 1’i dolu 6’sı boş tüfek kartuşu bulundu.

Her iki olayla da ilgili olarak başlatılan tahkikat sürüyor. (İHA)

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