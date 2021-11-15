10,0059$%0.03
11,4589€%0.03
13,4355£%0.07
598,53%-0,22
9.555,09%1,03
660790฿%2.44734
Malatya’da makaron ve kaçak sigara operasyonu
Malatya’da bir işyerinde yapılan aramada, 46 bin 640 adet makaron ve 945 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışma sonucu İsmetiye Mahallesi’nde bir işyerinde yapılan aramada, 46 bin 640 adet makaron ve 945 deste gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ele geçirildi.
Şüpheli şahıs hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapıldı.
(İHA)
Genç mühendis Covid-19’a yenildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.