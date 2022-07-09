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Malatya’da Lunapark Faciası ; 1 ölü

Malatya’da Miş Miş Park alanında bulunan lunaparkta feci kaza meydana geldi.Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Malatya’da Lunapark Faciası ; 1 ölü
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Malatya’da Miş Miş Park alanında bulunan lunaparkta feci kaza meydana geldi.Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay saat 18.50 sıralarında Orduzu’da bulunan lunaparkta meydana geldi. İddialara göre 26 yaşındaki A.K arkadaşları ile birlikte gittiği lunaparkta bindiği ve hareket halindeki gondolun kordonunun açılması sonucu gondoldan aşağıya düştü. İlk olarak hayati tehlikesi mevcut olan şahsın Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Polikliniğinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Konu ile ilgili tahkikat sürüyor. (Haber Merkezi)

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