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Malatya’da kurallara uymayan 323 araç sürücüsüne ceza!

Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince kentte gerçekleştirilen 2 günlük denetimlerde kurallara uymayan toplan 323 araç sürücüne cezai işlem uygulandı.

malatya’da kurallara uymayan 323 araç sürücüsüne ceza!
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Malatya’da kurallara uymayan 323 araç sürücüsüne ceza!

Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince kentte gerçekleştirilen 2 günlük denetimlerde kurallara uymayan toplan 323 araç sürücüne cezai işlem uygulandı.
Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre polis sorumluluk bölgesinde 09-10 Ekim 2021 tarihlerinde yapılan uygulamada emniyet kemeri, kırmızı ışık ve cep telefonu denetimlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Denetimlerde bin 9 araç kontrol edilirken kurallara uymadıkları belirlenen 304 araç ve sürücüsüne ise idari para cezası uygulandığı dile getirildi. Denetimlerde ayrıca 3 araç ise trafikten men edildi.
Yapılan açıklamada ayrıca 01-10 Ekim 2021 tarihleri arasında ise 72 toplu taşıma aracında yapılan sivil denetimlerde ise kurallara uymayan 19 araca da işlem yapıldığı belirtildi.

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(İHA)

 

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