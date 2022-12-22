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Anasayfa / Gündem / Malatya’da kulaçlar bölge şampiyonluğu için atıldı

Malatya’da kulaçlar bölge şampiyonluğu için atıldı

 Malatya’da Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Kız-Erkek İl Birinciliği Şampiyonası tamamlandı. Sporcu öğrenciler kulaçları bölge şampiyonasına katılmak için attılar.

Malatya’da kulaçlar bölge şampiyonluğu için atıldı
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Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2022 yılı faaliyet programında yer alan, Okul Sporları Yüzme Yıldızlar Kız – Erkek İl Birinciliği yarışmaları tamamlandı.
Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan şampiyona sonunda kızlarda, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu birinci, Bahçeşehir Koleji ikinci ve Vali Galip Demirel Ortaokulu üçüncü oldu.

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Erkeklerde ise Vali Galip Demirel Ortaokulu birinci, Bahçeşehir Koleji ikinci ve İbrahim Yücel Okulları üçüncü oldu.

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Yarışmalarda, dereceye giren sporcular ile takımlara, madalya ve kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer yetkili ve ilgililer akdim etti.
Birinci olan takımlar, bölge şampiyonasında Malatya’yı temsil edecekler.

(İHA)

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