Asrın felaketinde en büyük yıkımı yaşayan illerin başında gelen Malatya’da, resmi rakamlara göre 5 bin 768 bina yıkılmış, 35 bin 907 bina ağır hasar almış ve 2 bin 525 bina da orta hasar olarak kayıtlara geçmişti. Kentin inşa ve ihyası için devasa bir konut seferberliği sürdürülse de, sokak aralarında bekleyen tehlike halkın tedirginliğini artırıyor.

BATTALGAZİ’DEKİ 5.6’LIK DEPREM TEHLİKEYİ HATIRLATTI

Geçtiğimiz günlerde Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, şehirde korku ve endişeyi yeniden tırmandırdı. Vatandaşları sokaklara döken bu sarsıntı, akıllara direkt olarak cadde ve sokaklarda her an yıkılma tehdidi saçan ağır hasarlı yapıları getirdi. Vatandaşlar, olası daha büyük bir sarsıntıda bu binaların ayakta kalamayacağından endişe ediyor.

EN BÜYÜK ENGEL: MAHKEME SÜRECİNE TAKILAN BİNALAR

Malatya’da depremin izlerini tamamen silmenin önündeki en büyük engel ise hukuki süreçler olarak öne çıkıyor. Yıkım kararlarına karşı açılan davalar nedeniyle mahkemeye takılan ve bir türlü ilerleme kaydedilemeyen çok sayıda ağır hasarlı binanın sonunun ne olacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Hukuki süreçlerin uzaması hem enkaz kaldırma ve yerinde dönüşüm çalışmalarını aksatıyor hem de çevre binalarda yaşayan ya da sokaktan geçen vatandaşların can güvenliğini doğrudan tehdit ediyor.

KONUT SEFERBERLİĞİ SÜRERKEN GÜVENLİK ALARMI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde kentte kalıcı konutların yapımı tüm hızıyla sürerken, Malatyalılar yetkililerden mahkeme sürecindeki binalar için acil bir formül üretilmesini bekliyor. Şehir merkezinde ve ilçelerde dönüşümün eksiksiz tamamlanabilmesi için bu binaların bir an önce tasfiye edilmesi gerektiği belirtiliyor.