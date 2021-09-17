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Malatya’da Korkutan Artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayılarını açıklayarak riskli illeri uyardı. Malatya’da her 100 bin kişide görülen Covid vaka sayısı 365,44.

malatya’da korkutan artış
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Malatya’da korkutan artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayılarını açıklayarak riskli illeri uyardı. Malatya’da her 100 bin kişide görülen Covid vaka sayısı 365,44.

Covid-19 vaka sayılarındaki artış haritasını Bakan Koca sosyal medya hesabından duyurdu. Vaka sayısı en çok artan illeri açıklayan Koca, Malatya’nın da risk altında olduğunu belirtti.

4-10 Eylül arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını ve vaka sayısı en çok artan şehirleri açıklayan Koca, “4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz” dedi.

MALATYA RİSKLİ 10 İL ARASINDA

Ayrıca Fahrettin Koca, 10 riskli ili sıralayarak dikkat edilmesi gerektiğini de şu sözlerle ifade etti; “4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan illerin Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat ve Sinop olduğunu söyledi ve “Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız.”

Bir önceki hafta açıklanan 100 bin kişide görülen vaka sayıları verilerinde Malatya 268,31 iken bu hafta 365,44 olarak hızlı bir şekilde arttı.

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