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Facia gibi kaza! Malatya’da kontrolden çıkan araç kaldırımda yürüyen gençlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Kaza, 02.00 sıralarında Malatya– Ankara kara yolu, Taner Kız Öğrenci yurdu önünde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan N.S. yönetimindeki 44 ABL 349 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen 2 kişinin arasına daldı.
Kazada çarpmanın şiddetiyle çevreye savrulan Şemsettin K. (17) ile Hivan T. (18) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybeden şahısların cenazeleri adli tıp kurumuna, yaralı sürücü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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