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Anasayfa / Gündem / Malatya’da komutanlar karne dağıttı

Malatya’da komutanlar karne dağıttı

Malatya’da komutanlar karne dağıttı
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Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Battalgazi ilçesinde öğrencilere karne dağıttı.

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Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, öğrencilerin karne mutluluğuna ortak oldu. Battalgazi ilçesinde faaliyet gösteren Rıdvan Mertöz ve Söğüt İlkokullarında düzenlenen karne dağıtım törenine katılan İl jandarma Komutanı Ercan Altın, öğrencilere karne dağıttı. Törende tek tek yakından ilgilendiği öğrencilerin karne heyecanlarına ortak olan İl jandarma Komutanı Altın öğrencilere kışlık kıyafet ile çeşitli hediyeler verdi.

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Jandarma dergisinde dağıtıldığı törende öğrencilerle bir sürede sohbet eden Altın daha sonra öğrenci ve öğretmenlerle toplu fotoğraf çektirdi.

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