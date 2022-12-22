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Anasayfa / Gündem / Malatya’da kız öğrencilere şiddet eğitimi verildi

Malatya’da kız öğrencilere şiddet eğitimi verildi

Malatya’da kız öğrencilerin şiddetten korunmaları için Kadın Destek Uygulaması (KADES) eğitimi verildi.

Malatya’da kız öğrencilere şiddet eğitimi verildi
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlilerince Yüksek öğrenim Battalgazi Kız Öğrenci Yurdunda kalan 587 öğrenciye 6284 Sayılı Kanun hakkında bilgilendirme yapıldı.

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KADES uygulaması tanıtıldı. Kız öğrencilerin telefonlarına KADES programı indirimi sağlandı. Öğrencilere broşür dağıtıldı. Ayrıca Kadına El Kalkamaz mottosuyla farkındalık eğitimleri verildi.

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(İHA)

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