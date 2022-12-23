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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da kış lastiği denetimi

Malatya’da kış lastiği denetimi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde dron destekli kış lastiği uygulaması gerçekleştirdi.

Malatya’da kış lastiği denetimi
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Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasıyla sorumluluk bölgesinde bulunan 18 ayrı noktada yük ve yolcu taşıyan araçlara yönelik denetim yaptı.

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Dron destekli kış lastiği denetiminde, kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur ve buzlanma gibi hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kontrollerde bulunulurken, denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

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(İHA)

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