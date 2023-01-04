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Anasayfa / Gündem / Malatya’da kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Malatya’da kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Malatya’da etkili olan soğuk hava nedeniyle kırağı tutan ağaç ve bitkiler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Malatya’da kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
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Malatya’da etkili olan soğuk hava ile sis nedeniyle kırağı tutan ağaç ve bitkiler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Soğuk hava nedeniyle oluşan sis, sürücülere zor anlar yaşatırken, ağaç ve bitkilerin üzerinde kırağı oluştu.

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Kırağıyla eşsiz bir görünüme kavuşan ağaç ve bitkiler ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

(İHA)

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