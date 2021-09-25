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Malatya’da Ki Trafik Kazasında 3 Yaralı!

Malatya’nın Darende ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü, kazada 3 kişi yaralandı.

malatya’da ki trafik kazasında 3 yaralı!
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Malatya’da Ki Trafik Kazasında 3 Yaralı!

Malatya’nın Darende ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ters döndü, kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Darende ilçesi Gümüşlüdere mevkiinde meydana geldi. M.M. idaresindeki 34 TU 9856 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada araç sürücüsü ve araçta bulunan A.M. ve F.H. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)

Malatya Haber

 

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