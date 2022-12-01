Malatya’da kentin birçok noktasında sis etkili oldu

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Malatya’da sabah erken saatlerde kentin birçok noktasında sis etkili oldu.
Sabah erken saatlerinde hava sıcaklığının iyice düştüğü Malatya’da sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yüksek kesimlerde sıfıra düştüğü kentte, oluşan yoğun sis dron ile görüntülendi.
Havadan görüntülenen millet bahçesinde kartpostallık görüntüler oluştu.
Sivas Caddesi’ndeki Millet Bahçesi’nde kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken kent merkezinde sisin etkisi azaldı.
Meteoroloji yetkilileri sis ve pusun bölgede etkili olacağı uyarısını yaparken özellikle sürücülerin sisli havalarda dikkatli olmaları istendi.
İklim Değişikliği Eylem Planı 2. Paydaş Çalıştayı Gerçekleştirildi
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