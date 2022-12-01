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Anasayfa / Genel / Malatya’da kentin birçok noktasında sis etkili oldu

Malatya’da kentin birçok noktasında sis etkili oldu

Malatya’da sabah erken saatlerde kentin birçok noktasında sis etkili oldu.

Malatya’da kentin birçok noktasında sis etkili oldu
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Malatya’da sabah erken saatlerde kentin birçok noktasında sis etkili oldu.

Malatya'da kentin birçok noktasında sis etkili oldu

Sabah erken saatlerinde hava sıcaklığının iyice düştüğü Malatya’da sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yüksek kesimlerde sıfıra düştüğü kentte, oluşan yoğun sis dron ile görüntülendi.

Malatya'da kentin birçok noktasında sis etkili oldu

Havadan görüntülenen millet bahçesinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Malatya'da kentin birçok noktasında sis etkili oldu

Sivas Caddesi’ndeki Millet Bahçesi’nde kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken kent merkezinde sisin etkisi azaldı.

Malatya'da kentin birçok noktasında sis etkili oldu

Meteoroloji yetkilileri sis ve pusun bölgede etkili olacağı uyarısını yaparken özellikle sürücülerin sisli havalarda dikkatli olmaları istendi.

Malatya'da kentin birçok noktasında sis etkili oldu

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