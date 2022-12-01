DOLAR

18,6327$% -0.01

EURO

19,6342% 1.16

GRAM ALTIN

1.079,01%1,79

ÇEYREK ALTIN

1.750,00%1,60

TAM ALTIN

7.000,00%1,53

BİTCOİN

316029฿%-0.89267

İmsak Vakti a 05:51
Malatya PARÇALI BULUTLU 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Asayiş / Malatya’da kaza yapan araç yandı

Malatya’da kaza yapan araç yandı

Dilek Mahallesi İstasyon caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Malatya’da kaza yapan araç yandı
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Dilek Mahallesi İstasyon caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Malatya’da Dilek Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen kaza da araçta yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza sonrası çıkan yangını kontrol altına aldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Malatya’da tek katlı bir evde yangın çıktı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.