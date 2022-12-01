Malatya’da kaza yapan araç yandı

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Dilek Mahallesi İstasyon caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.
Malatya’da Dilek Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen kaza da araçta yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza sonrası çıkan yangını kontrol altına aldı.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Malatya’da tek katlı bir evde yangın çıktı
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