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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da kaza, otomobil refüje çarptı

Malatya’da kaza, otomobil refüje çarptı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra yan yattı. Kameralara saniye saniye yansıyan kazada 2 kişi yaralandı.

Malatya’da kaza, otomobil refüje çarptı
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Kaza, 10.45 sıralarında Malatya– Ankara karayolu Maşti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan C.E. idaresindeki 34 DPM 149 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı.

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Kameralara yansıyan kazada araç sürücüsüyle birlikte F.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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