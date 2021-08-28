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Malatya’da Kayıtlı Araç Sayısı 190 Bin’i Geçti

Malatya’da trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısında artış yaşandı. Türkiye’de ise Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 24 milyon 841 bin 868 oldu.

malatya’da kayıtlı araç sayısı 190 bin’i geçti
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Malatya’da Kayıtlı Araç Sayısı 190 Bin’i Geçti

Malatya’da trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısında artış yaşandı. Türkiye’de ise Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 24 milyon 841 bin 868 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı verilerini açıklamaya devam ediyor. Temmuz ayında trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısının arttığını gösteren TÜİK verilerine göre Malatya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 190 bin 490 oldu.  Bu rakam Haziran ayında 189 bin 898’di.

Temmuz ayı sonu itibarıyla Malatya’da trafiğe kayıtlı araç sayısının 102 bin 771’i otomobil, 4 bin 471’i minibüs, bin 765’i otobüs, 37 bin 100’ü kamyonet, 5 bin 590’ı kamyon, 11 bin 553’ü motosiklet, 26 bin 692’si ise traktör.

Aksoğan Tur

(Bülten)

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