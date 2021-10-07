Malatya’da Kayıp İnekler Drone ile Bulundu!

Malatya’da arazide kaybolan inekler, jandarmanın drone ile havadan tarama yapması sonucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Ağılyazı Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Mustafa Özer isimli çiftçi, yayılmaları için araziye bıraktığı 5 adet büyükbaş hayvanının kaybolması üzerine jandarmadan yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ilçe jandarma görevlileri arama çalışması başlattı. Drone kaldırarak havadan araziyi tarayan jandarma görevlileri yaklaşık 7 saattir kayıp olan büyükbaş hayvanları bularak sahibine teslim etti.

Hayvanların kayboldukları araziden kilometrelerce uzakta bulunduğu öğrenildi.

(İHA)