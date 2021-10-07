DOLAR

8,8718$%0.01

EURO

10,2842%0.03

STERLİN

12,1133£%0.38

GRAM ALTIN

500,88%-0,37

ÇEYREK ALTIN

8.044,51%-0,24

BİTCOİN

482790฿%-1.81493

İmsak Vakti a 05:00
Malatya AÇIK 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Sağlık / Malatya’da Kayıp İnekler Drone ile Bulundu!

Malatya’da Kayıp İnekler Drone ile Bulundu!

Malatya’da arazide kaybolan inekler, jandarmanın drone ile havadan tarama yapması sonucu bulundu.

malatya’da kayıp i̇nekler drone ile bulundu!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatya’da Kayıp İnekler Drone ile Bulundu!

Malatya’da arazide kaybolan inekler, jandarmanın drone ile havadan tarama yapması sonucu bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesine bağlı Ağılyazı Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Mustafa Özer isimli çiftçi, yayılmaları için araziye bıraktığı 5 adet büyükbaş hayvanının kaybolması üzerine jandarmadan yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ilçe jandarma görevlileri arama çalışması başlattı. Drone kaldırarak havadan araziyi tarayan jandarma görevlileri yaklaşık 7 saattir kayıp olan büyükbaş hayvanları bularak sahibine teslim etti.
Hayvanların kayboldukları araziden kilometrelerce uzakta bulunduğu öğrenildi.

aw436236 02

aw436236 01

 

(İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Pandemi Çocukları Esir Alıyor

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.