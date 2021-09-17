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Malatya’da Kayganlaşan Yolda Kaza!

Malatya'da kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünde çıkarak karşı yönde gelen kamyonete çarptı. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

malatya’da kayganlaşan yolda kaza!
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Malatya’da Kayganlaşan Yolda Kaza!

Malatya‘da kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünde çıkarak karşı yönde gelen kamyonete çarptı. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 24 EN 199 plakalı hafif ticari araç kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönde gelen 44 NY 231 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yatarken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Yaralanın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(İHA)

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