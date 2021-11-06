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Malatya’da kavgaya müdahale etmek isteyen bekçi ağır yaralandı!

Malatya'da kavgaya müdahale etmek isteyen çarşı bekçisi ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

malatya’da kavgaya müdahale etmek isteyen bekçi ağır yaralandı!
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Malatya’da kavgaya müdahale etmek isteyen bekçi ağır yaralandı!

Malatya‘da kavgaya müdahale etmek isteyen çarşı bekçisi ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Halep Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanında kavga bilgisi üzerine olay yerine yakın bir bölgede bulunan çarşı bekçisi O.Y. olaya müdahale etmek için iş hanına girmek isterken, iş hanının teras katında üzerine atılan saç boru ve şişelerin baş kısmına isabet etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi‘ne kaldırılan bekçi burada tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren bekçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili olarak A. N. B.,M. Y.,H. K. gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

 

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