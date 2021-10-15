malatya’da “kardeşini kasten öldürdüğü” i̇ddiasıyla tutuklu şahıs tahliye edildi!

“Kardeşini kasten öldürdüğü” İddiasıyla Tutuklu Olan Şahıs Tahliye Edildi!

Malatya’da “Kardeşini kasten öldürdüğü” iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık mahkemede yapılan ilk duruşmada tahliye edildi.

Arapgir ilçesine bağlı Günyüzü Köyünde 11 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen olay da, Süleyman Çataltaş (34), adlı şahıs evde köstebek tabancası diye tabir edilen tüfeğin patlaması sonucu ağır yaralanmış ve Malatya’da getirildiği hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaydan yaklaşık 1 yıl sonra 11 Haziran 2021 tarihinde tutuklanan İsmail Çataltaş’ın (38) “kasten adam öldürmek” suçundan Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı ve ilk duruşma yapıldı.

Sanık Süleyman Çataltaş duruşmaya SEGBİS üzerinden Malatya Cezaevinden katılırken, avukatı Mehmet Nuri Koşar katıldı.

Sanık İsmail Çataltaş, olay günü kardeşi ile birlikte köye gittiklerini anlatarak, “Köstebek tabancasını nalburdan almıştık. Her yıl tabancayı kurarız. Son olarak köstebek tabancasını kilere kim koydu bilmiyorum. Kilere girince bir süre tabancaları aradık. Oradaki malzemeleri karıştırırken tabancalardan birini buldum. O sırada köstebek tabancasının mekanizması kapalı idi. Arkamı döndüm, arkamda bekleyen Süleyman’a köstebek tabancasını verdim. O tabancayı eline aldı. Sonra ben tekrar ikinci köstebek tabancayı aramak üzere aynı yere yöneldiğim de aradan birkaç saniye geçmişti ki bir anda patlama sesi oldu. Kardeşim, ‘Abi yandım’ dedi. Baktığımda karın bölgesinde yaralanmıştı. Ben köstebek tabancasını bulup arkamı dönüp Süleyman’a verdiğim sırada aramızdaki mesafe 1.5 metreydi” dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen ölen Süleyman Çataltaş’ın eşi Ö. Çataltaş, sanıktan şikâyetçi olmadığını ve davaya katılmak istemediğini belirterek, “Davanın cinayet davası olması mümkün değildir” dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Y.Ç., “Malatya Devlet Hastanesine gittiğim de Süleyman’ın bilinci yerinde idi, ne olduğunu sordum; ‘Köstebek tabancasını elinde patladığını’ söyledi. O sırada çevrede herhangi bir polis görmedim” dedi.

Duruşma savcısı davanın ilk duruşmasında esas hakkında verdiği mütalaasında, “Sanığın kardeşini kasten öldürdüğü hususunun sabit olmadığını, ayrıca herhangi somut bir delilin bulunmadığını” belirterek, sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

Avukat Mehmet Nuri Koşar, dosyada cinayete ilişkin belge bulunmadığını, sanığın beraat etmesi gerektiğini düşündüklerini belirterek, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme Heyeti, “Suç vasfının değişme ihtimali üzerine” sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi.

(Haber Merkezi)