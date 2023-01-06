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Anasayfa / Gündem / Malatya’da kar uyarısı

Malatya’da kar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada cuma ve cumartesi günleri için kar yağışı beklendiği belirterek, tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Malatya’da kar uyarısı
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün 06.00 ile 7 Ocak 06.00 saatleri arasında Malatya ve çevresinde kar yağışının tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada, “6 Ocak 06.00 ile 7 Ocak 06.00 saatleri arasında havanın parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.
Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde meydana gelmesi beklenen buzlanma ve don olayına karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

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