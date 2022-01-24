DOLAR

13,5459$%0.48

EURO

15,3398%0.32

STERLİN

18,2303£%-0.24

GRAM ALTIN

798,27%0,61

ÇEYREK ALTIN

1.292,00%1,07

BİTCOİN

466291฿%-2.00041

İmsak Vakti a 06:07
Malatya HAFİF KAR YAĞIŞLI -6°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / Malatya’da kar nedeniyle oto parkın çatısı çöktü

Malatya’da kar nedeniyle oto parkın çatısı çöktü

malatya’da kar nedeniyle oto parkın çatısı çöktü
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatya’da yoğun kar yağışı nedeniyle bir otoparkın çatısı çöktü. Çökme sonucu işyerinde ve park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Nuriye Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otoparkın çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü. İşyerinin kapalı olması bir faciayı önlerken, çökme sonucu işyerinde ve park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi.

Yaralananın olmadığı park halindeki bazı araçların çevredeki esnafın yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kardan kayan nakliyat aracı yolu kapattı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.