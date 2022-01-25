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Malatya’da kar kütlesini taşıyamayan iki evin çatısında çökme meydana geldi

malatya’da kar kütlesini taşıyamayan iki evin çatısında çökme meydana geldi
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Malatya’da yoğun yağış sonrası oluşan kar nedeniyle iki evin çatısında çökme meydana geldi. Yaralananın olmadığı olaylarda evlerde maddi hasar oluştu.

Malatya bir süredir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentin muhtelif noktalarından gelen çatı çökmesi haberlerine yenileri eklendi. Gündüzbey ve Özalper mahallelerinde iki ayrı ikametin çatı bölgelerinde kar yağışı kaynaklı çökmeler yaşandı. Yaralananın olmadığı olaylarda, evlerde maddi hasar meydana geldi, olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.

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