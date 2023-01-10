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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da kamyonet kamyona çarptı: 1 yaralı

Malatya’da kamyonet kamyona çarptı: 1 yaralı

Malatya’da kamyonetin önünde seyreden kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya’da kamyonet kamyona çarptı: 1 yaralı
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Kaza, 15.00 sıralarında Malatya– Ankara karayolu Tarım Kredi Kooperatifi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan M.B. idaresindeki 34 AD 7940 plakalı kamyonet aynı yöne ilerleyen H.S.T. yönetimindeki 38 D 9686 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada M.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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