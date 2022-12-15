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Anasayfa / Ekonomi / Malatya’da kadınlar kooperatif kanalıyla üretecek

Malatya’da kadınlar kooperatif kanalıyla üretecek

Malatya’da kadınlar eğitim görerek kooperatif kanalıyla üretime katkıda bulunacak. Eğitim sonunda katılım belgesi alan kadınlar, istihdam ve ekonomiye katkı sağlayacak.

Malatya’da kadınlar kooperatif kanalıyla üretecek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi projesi çerçevesinde “Kooperatifçilik ve Temel Esasları, Kooperatif İşletmeciliği” eğitim programı düzenlendi. Malatya bir otelde düzenlenen eğitim toplantısında, kooperatif ortağı olan kadınlara 5 gün, Kooperatif kurma ve ortağı olma isteği olan kadınlara 2 gün, kooperatif ortağı olan erkeklere 1 gün eğitim düzenlendi. Tamamlanan eğitimlerin ardından düzenlenen Katılım Belgesi takdim töreni düzenlendi.

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Belge programında konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Malatya’daki kadın kooperatiflerin rehberlik ve eğitimler için kendilerine başvurduklarını belirterek, “ Geçtiğimiz ay Bakanlığımız Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu’nun da katılım sağladığı ‘Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’ çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın sonuç bildirgesinde kooperatiflerden bize gelen talepte, ‘Bizler kulaktan duyma bilgilerle biz bu işi yapıyoruz. Bize rehberlik edecek ve bu konuda aydınlatacak eğitimler istiyoruz’ diye talepler geldi. Bizler de bir haftalık eğitim planı yaptık. Konunun uzmanı ekipler kooperatif hakkında sizlere bilgiler veriyor” diye konuştu. Sökmen, “Eğitim ile kadınların istihdamının ve istihdam edilebilirliğinin artırılması, kadın kooperatiflerinin gelişmesi için elverişli bir ortam sağlanması ve kadın kooperatiflerinin teşvik edilerek ve desteklenerek güçlendirilmesi hedeflenmektedir” dedi.

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Katılımcılara Sökmen tarafından katılım belgeler takdim edildi.

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Eğitimler, Tarım Gıda Etiği Derneği Başkan Yardımcısı Petek Ataman, Üretkeniz Biz Kooperatifi Kurucu Başkanı Melek Bar Elmas ile Kooperatif Kalkınma Uzmanı Alper Akbulut tarafından gerçekleştirildi.

(İHA)

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