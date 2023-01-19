Malatya’da işletmelere “Bilik Ekmeği” tescil belgesi verildi

Malatya mutfağının geleneksel tatlarından olan Bilik Ekmeği Coğrafi İşaret Tescil Belgesini Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Tecde ile Çukurdere mahallelerinde bu ekmeğin üretimini ve satışını yapan işletmelere teslim etti.

Malatya’nın zengin yemek mutfağında yer alan yöresel lezzetlerin markalaşması, tanınırlık seviyesinin yükselmesi ve hak ettiği değere kavuşması için gastronomi alanında aktif ve dinamik bir çalışma yürüttüğü bildirilen Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyinin girişimleri neticesinde, sofraların vazgeçilmez yöresel lezzetlerinden olan Malatya Bilik Ekmeğinin Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Türk Patent ve Marka Kurumundan alınmıştı.

Yöresel yemek, tatlı, çorba ve ekmeklerin aslına uygun olarak üretimi ve satışının yapılıp, geleneksel yapısının muhafaza edilerek gelecek kuşaklara taşınmasına büyük önem verdiği bildirilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından yapılan organizasyonla Malatya Bilik Ekmeğinin Coğrafi İşaret Tescil Belgesini Tecde ile Çukurdere mahallelerinde bu ekmeğin üretimini ve satışını yapan işletmelere teslim etti.

İşletme sahipleri ve çalışanlarıyla sohbet ederek verilen tescil belgesinin önemini anlatan Çınar, geleneksel tatların yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere taşınması için büyük bir duyarlılık gösteren işletme sahiplerine teşekkürlerini sundu.

Odun ateşinde ve toprak tandırda yapılan, doğallığının yanı sıra mis gibi kokusu ve lezzeti ile bilinen Malatya Bilik Ekmeğinin hak ettiği değere kavuşması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyleyen Çınar, “Kentimizin gastronomi alanındaki güçlü potansiyelini ön plana çıkarmak için bugüne kadar Yeşilyurt Kent Konseyimizle işbirliği halinde çok sayıda yöresel yemeğimizin, tatlımızın, çorbamızın ve ekmeğimizin coğrafi işaret tescil belgelerini aldık. Hep birlikte bu kültürümüzü yaşatmamız, tanıtmamız gerekiyor. Geleneksel lezzetlerimizin aslına uygun olarak yapılması, hazırlanması ve sunulması için coğrafi işaret tescil belgelerinin önemi çok büyüktür. Bölgemizde en fazla tescil alan belediye olarak bu alandaki sorumluluklarımız gereği kentimizin ve ilçemizin gastronomi alanındaki bilinirlik seviyesinin yükselmesine gayret ediyoruz. Bugüne kadar 14 ürünümüzün tescil belgesini aldık, şu anda askı sürecinde olan beş ürünümüz bulunuyor, ayrıca 10 ürün içinde başvurularımızı yaptık. İnşallah bu ürünlerimizin de tescil belgelerini alarak gastronomi alanında ortaya koyduğumuz hedeflerimize de ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Malatya Bilik Ekmeğinin ticari payının yükselmesinin bu alanda üretim ve satış yapan işletmelerin daha fazla iş yapmasına imkan sunduğunu vurgulayan Çınar, “Türk Patent ve Mark Kurumundan aldığımız belgeleri, yöresel ürünlerimizin üretim ve satışını yapan firmalarımıza teslim etmeye devam ediyoruz. Malatya mutfağının özel lezzetlerinden olan Malatya Bilik Ekmeğimizin de tescil belgesini alarak, tadına doyulmaz bu ekmeğimizin de hak ettiği değere kavuşması noktasında güzel bir adım atmış olduk. Tecde ile Çukurdere mahallelerinde Malatya Bilik Ekmeğimizin üretimini ve satışını yapan işletmelerimize ziyaret ederek, aldığımız tescil belgelerini firma sahiplerine teslim ettik. Odun ateşinde ve toprak tandırda yapılan, doğallığının yanı sıra mis gibi kokusu ve lezzeti ile damaklarda farklı bir lezzet bırakan Malatya Bilik Ekmeğimizin aslına uygun olarak yapılması ve hemşehrilerimize ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Diğer tüm lezzetlerimiz gibi bu ekmeğimiz de hakikaten çok lezzetli, hemşehrilerimizde son dönemlerde bu ekmeğimize yoğun bir talep gösteriyorlar. Çünkü doğal ürünlerden yapılan bu ekmeğimiz uzun süre muhafaza edilip, aynı lezzetini koruyabiliyor. Gastronomi alanında yaptığımız çalışmalara desteklerini esirgemeyen bütün işletmelerimize, esnaflarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, hâyırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.

Tecde Mahallesinde Malatya Bilik Ekmeğinin üretimi ve satışını yapan bir işletmeyi yöneten Hatice Koç, işlerini büyütmek istediklerini belirterek, “Yıllardır Bilik Ekmeği yapıyorum, hamurumu akşamdan yoğuruyorum, mayalandırıyorum. Sabah erken kalkıp tandır ateşini yakarak, ekmeklerimizi açıyoruz ve odun ateşinde pişiyoruz. Burada benimle birlikte iki çalışanımız daha var, onlar ekmek açıyorlar hep birlikte pişiriyoruz. Ekmeğimizin içinde yağımız, mayamız, yumurtamız, sütümüz var, üzerine küncü döküyoruz. Satışlarımızda çok iyi, yoğun talep görüyoruz. Burayı büyütmeyi istiyorum, daha geniş bir yerde bu işi sürdürmek istiyorum. Aile bütçesine katkı sunmak için bu işe girdim, şu anda siparişlere yetişemiyorum. İnşallah sizlerin de destekleriyle işlerimizi büyütmek istiyorum. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’da bizleri ziyaret etti, bilik ekmeğimizin tescil belgesini verdi, kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz bu işi daha ileriye taşıyıp, yurt içi ve yurt dışına bu işi taşımak istiyoruz” diye konuştu.