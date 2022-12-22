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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Malatya’da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Kaza, Mehmetçik Caddesi İle Erdoğan Sokak kavşağında meydana geldi. Sürücü M. B. K idaresindeki 44 FZ 344 plakalı araç ile F. A yönetimindeki 44 KC 457 plakalı aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü M. B. K ile aynı otomobilde bulunan M.N.A ile Y.S. K 112 ambulanslarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı kaza da inceleme sürüyor.

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