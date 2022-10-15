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Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Malatya’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde havalimanı yolu 1.OSB kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T. idaresindeki 44 ADE 891 plakalı otomobil ile T.Z. yönetimindeki 34 AJ 4210 plakalı araç çarpıştı. Kazada T.Z. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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