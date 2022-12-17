Malatya’da iki katlı bir evde yangın

Olay, saat 22.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi’nde meydana geldi. Külliye sokak içerisinde bulunan M.T.’ye ait iki katlı bir evde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayda yangın ekipler tarafından söndürülerek kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Bülten)