Malatya’da iki ayrı kaza

Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir – Suçatı mevkinde, Malatya istikametine seyir halinde olan B.S. (43) idaresindeki 44 KT 711 plakalı otomobil yoldan çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücü yaralandı.

Bir diğer kaza ise, Arguvan ilçesi Morhamam Mahallesi’nde meydana geldi. B.K. (26) yönetimindeki araç sürücünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı. Kazada B.K. yaralandı. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.